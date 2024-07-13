تحديد هوية منفذ محاولة اغتيال ترامب

أكّد مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مؤتمر صحفي في ساعة متأخّرة، أمس السبت، أن إطلاق النار الذي استهدف المرشّح الجمهوري دونالد ترامب كان محاولة اغتيال.

وقال كيفن روجيك من مكتب إف بي آي للصحفيّين في بتلر بولاية بنسيلفانيا حيث كان ترامب يعقد مهرجانا انتخابيا حاشدا عندما دوّى إطلاق النار "هذا المساء، شهدنا ما نعتبر أنها محاولة اغتيال ضدّ رئيسنا السابق دونالد ترامب".

وقال مسؤول إن ترامب أصيب في أذنه، كما أن المكتب لا يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين. وأضاف: "مطلق النار على ترامب هو توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عاما".

وفي وقت سابق، أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسلفانيا. وقال ترامب عقب حادثة إطلاق النار "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية".

وسُمعت أصوات أعيرة نارية أثناء كلمة ترامب، وشوهدت دماء على أذنه. ووفقًا لمصادر متعددة من جهات إنفاذ القانون الأمريكي فإن مطلق النار لم يكن يحمل هوية شخصية تعريفية، مؤكدين في الوقت ذاته على أن "المسلح مات"، بحسب شبكة "سي إن إن".