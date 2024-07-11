اتفاق الجزائر مع اليابان لمجابهة مخاطر الزلازل

تم التوقيع بالجزائر العاصمة على اتفاقية تعاون بين المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مجال تعزيز قدرات المجابهة ضد مخاطر الزلازل تتيح للجانبين بتقاسم القدرات والتجارب المعرفية بين الخبرة اليابانية والمهارات الجزائرية، حسبما أفاد به أمس بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية.

وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية الثنائية، بمقر المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتدخل في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مجابهة المخاطر الكبرى، بين المندوبية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، حسب المصدر.

وقد اجتمع المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، عبد الحميد عفرة بوفد من خبراء الوكالة اليابانية لمناقشة والمصادقة على محتوى ورقة الطريق الرامية إلى تعزيز قدرات المجابهة ضد مخاطر الزلازل على مستوى البنايات العتيقة والقديمة.

كما تم بالمناسبة الإمضاء على اتفاقية التعاون والتي تتضمن تجسيد مشروع ابتكاري قائم على تعزيز مجابهة موقع تجريبي ضد خطر الزلزال، مما يسمح بتقاسم القدرات المعرفية بين الخبرة اليابانية والمهارات الجزائرية.

هذا التعاون الهام يشمل أيضا عدة مؤسسات المتدخلة في هذا المجال على غرار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية CRAAG "والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلزال "CGS "والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء" CNERIB" وكذا هيئة المراقبة التقنية للبناء " CTC ".