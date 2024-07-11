هذه آخر الأرقام الرسمية للإنتاج الصناعي الوطني

سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة التي تميّزت بنمو ملحوظ بنسبة 6.3 بالمائة، حسب مؤشر الإنتاج الصناعي الذي نشره الديوان الوطني للإحصاء.

ويواصل قطاع الطاقة، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، أداءه مع نمو بنسبة 2.9 بالمائة، حيث ارتفع إنتاج المحروقات المدعوم بنشاط تكرير النفط الخام بنسبة 2.2 بالمائة، كما سجّل قطاع التعدين ارتفاعا بنسبة 11.3 بالمائة.

وذكر التقرير أنّ صناعات مواد البناء انتعشت هي الأخرى مع نمو 7.9 بالمائة، بينما سجل مجال تصنيع مواد البناء والمنتجات الحمراء ديناميكية ترجمت من خلال ارتفاع بـ 41 بالمائة، على الرغم من انخفاض بنسبة 15.4 بالمائة في مجال صناعة الأسمنت.

من الناحية المقابلة، تواصل الصناعات الغذائية نموها مسجلة ما يفوق 10.7 بالمائة بفضل صناعة الحليب وإنتاج الأعلاف، الوتيرة التي تبعتها قطاع النسيج بنمو بلغت نسبته 25.6 بالمائة، وحافظ قطاع الخشب على نموه بأزيد من 3.9 بالمائة بدعم من صناعة الأثاث.

وفي المقابل، تراجعت الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية بنسبة 6.2 بالمائة، فيما أشارت نفس الأرقام إلى انخفاض كبير في تصنيع السلع الاستهلاكية والمعدات الكهربائية، ومعالجة المعادن غير الحديدية.