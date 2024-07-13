هذا هو متوسط العمر المتوقع في الجزائر في 2023

سجلت الجزائر في سنة 2023، ارتفاعا معتبرا في متوسط العمر المتوقع، حسب آخر أرقام للديوان الوطني للإحصائيات

وأوضح ذات المصدر، أن هذا التحسن الملموس راجع لعديد المؤشرات سيما منها المرتبطة بمستوى متوسط العمر المتوقع في الجزائر الذي بلغ 79.6 سنة خلال السنوات الأربع الأخيرة (2020-2023).

وجاء في بيان الديوان "أن هذا التقدم على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين رفاهية سكانها، سيما خلال السنوات الأخيرة التي قامت فيها السلطات بتبني سياسة طموحة تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنظومة الصحية للبلاد علاوة على عوامل التنمية الشاملة." ويقوم هذا النظام المرتكز على عديد المحاور الكبرى، بشكل خاص على الرقمنة وإنشاء هياكل استشفائية جديدة وتحديث التجهيزات الطبية.

وأضاف " إلى ذلك المشاريع المحققة في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المرتبطة بمجال الصحة على غرار الوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها والتكفل الصحي وإعداد دليل عمل حول صحة الأم والطفل. وقد سجلت وفيات الأطفال انخفاضا معتبرا خلال السنوات الأخيرة بفضل تحسين العلاج فيما يخص الأمومة والطفولة، كما يتعلق الأمر أيضا ببرامج وطنية للوقاية والتكفل بالأمراض المزمنة على غرار داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

وفي مجال الأدوية، لم تشهد سنة 2023 نقصا كبيرا، حيث مكن تعميم التغطية الصحية التكميلية لشريحة واسعة من السكان الحصول على رعاية نوعية.

وأشار المصدر ذاته، أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع مثالا عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي حققته البلاد، ومن المنتظر أن تستمر نفس الوتيرة في السنوات المقبلة، حسب التقديرات، وهذا بفضل الإرادة السياسية والاستثمارات الهامة التي تقوم بها السلطات العمومية.