بداري يعلن موعد انطلاق التسجيلات الأولية لحاملي "البكالوريا"

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأحد، أن التسجيل الأولي لحاملي شهادة البكالوريا سيكون من 23 جويلية إلى27 جويلية، مشيرا إلى أن نتائج التوجيه ستكون يوم 6 أوت المقبل حيث سيتم الشروع في دفع حقوق التسجيل بداية من 10 إلى 15 أوت 2024.

وقال بداري خلال لقاء إعلامي عرض فيه مستجدات المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا السنة الجامعية 2024-2025، أنه تم تخصيص دورة تكوينية للطلبة لمدة شهرين في اللغة الإنجليزية من 25 جويلية إلى 25 سبتمبر 2024.

وأضاف الوزير، أنه تم استحداث 3 دعائم رقمية حيث يتعلق الأمر بالتطبيق الأول "اكتشف فرصتك في التوجيه" وهذا باستعمال الذكاء الاصطناعي، أما التطبيق الثاني "توجيهك" فيتعلق بالميادين المتاحة لحاملي شهادة البكالوريا طبقا للمعدل

وبالنسبة للتطبيق الثالث "اكتشاف المهن" والذي يوافق المسار الذي اختاره الطالب.

وقال بداري أنه تم اعتماد التكوين في مسارين مختلفين بشهادتين جامعيتين في نفس الوقت بشهادة بكالوريا واحدة.