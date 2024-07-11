رخروخ يدشن النفق الأرضي ببلدية الشراقة

قام وزير العمل الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بتدشين ووضع حيز الخدمة للنفق الأرضي ببلدية الشراقة.

وأفاد بيان ولاية الجزائر، أن وزير العمل لخضر رخروخ قام بزيارة عمل لمشاريع القطاع بإقليم الولاية رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، حيث ثم تدشين النفق الأرضي على مستوى الطريق الوطني رقم 41 (مدخل المستشفى العسكري الأم والطفل) ببلدية الشراقة، وسيخفف هذا المشروع التنموي من الضغط المروري على ساكنة المنطقة ومستعملي الطريق.

وأكد لخضر رخروخ، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجزائر العاصمة، على ضرورة تسريع شركات الإنجاز لوتيرة الأشغال بمشاريع تطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة، وذلك بهدف التخفيف من الازدحام المروري مع الدخول الاجتماعي المقبل.

وفي تصريح صحفي على هامش الزيارة، أكد الوزير أنه تم رفع كل العراقيل التي كانت تعترض مشاريع تطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة، وهو ما سيساعد على تسريع عملية الإنجاز واستلامها في أقرب الآجال، موضحا أن "كل هذه المشاريع الجاري انجازها، ستخفف الازدحام المروري مع الدخول الاجتماعي المقبل".

وفي حديثه عن الجهود التي بذلتها الدولة لتخفيف الضغط المروري في المدن الكبرى، أشار رخروخ إلى أن الجزائر العاصمة استفادت من مخطط يتضمن إنجاز 24 مشروعا لتهيئة الطرق وإنجاز محاور جديدة.