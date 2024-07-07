وزيرة الثقافة: رفع التجميد على عملية إعادة تأهيل مدينة تنس

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، عن رفع التجميد عن عملية دراسة تكميلية ومتابعة إنجاز الأشغال الاستعجالية لإعادة تأهيل مدينة تنس بمبلغ يقدر بـ 100 مليون دج

وقامت صورية مولوجي، صبيحة اليوم الأحد بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الشلف، حيث استهلت زيارتها من مدينة تنس القديمة التي تعد إحدى أهم المدن التاريخية على الساحل الجزائري، تزخر بمعالم كثيرة تشهد على المراحل التي عاشتها، حيث تم تصنيفها كقطاع محفوظ سنة 2007.

واطلعت الوزيرة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة تنس القديمة، الذي تم الانتهاء من إعداده والمصادقة عليه، كما أعلنت عن رفع التجميد عن عملية دراسة تكميلية ومتابعة انجاز الأشغال الاستعجالية لإعادة تأهيل المدينة.

وعلى هامش الزيارة قامت الدكتورة مولوجي رفقة الوفد المرافق لها والسلطات المحلية والمنتخبين المحليين والمركزيين بوقفة تكريمية لأحد أعمدة الأغنية الشعبية الوطنية الفنان منديل علي.