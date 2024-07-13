مجازر صهيونية جديدة في قطاع غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن "الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 141 شهيد و400 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 38584 شهيد و88881 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وارتكب جيش الاحتلال الصهيوني، مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر 100 شخصا، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية.

يذكر أن طائرات الاحتلال الصهيوني قد استهدفت، مصلى قرب المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ في غزة، ما أدى لاستشهاد 22 فلسطينيا على الأقل، وإصابة العشرات.