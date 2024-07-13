الجنرال يختار طاقمه

تحددت هوية الطاقم الفني لشبيبة القبائل للموسم الكروي 2024/2025 والذي سيقوده "الجنرال" عبد الحق بن شيخة والذي سيكون على عاتقه مهمة استرجاع أمجاد "الكناري".

واختار الناخب الوطني الأسبق كل من فريد زميتي ومحمد لاسات كمساعدين وكمال بوجنان كمحضر بدني إضافة إلى فريد بلملاط كمدرب للحراس و سمير جودار كمحلل للفيديو.

وهو تقريبا نفس الطاقم الذي عمل معه "الجنرال" في أخر تجاربه التدريبية في اتحاد العاصمة ونادي سيمبا باستثناء محمد لاسات الذي يعرف البيت جيدا كونه عمل كمساعد ليوسف بوزيدي قبل أن يتنقل منتصف الموسم الماضي لتدريب نصر حسين داي.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه إدارة الشبيبة البحث عن خيارات مناسبة لتدعيم صفوف الفريق، وأشار مصدر مطلع بأن التركيز على منصب مدافعين في الرواقين الأيمن والأيسر وقلب دفاع إضافة إلى قلب هجوم وأضاف ذات المصدر بأن توجها قائما في الفريق نحو فسخ عقد اللاعب لوناس عجوط كونه لم يحقق الاجماع حتى ما بين المدير الرياضي حكيم مدان ورئيس مجلس الإدارة الهادي ولد علي واللذان تمر علاقتهما بنوع من الفتور.