إطلاق منصة رقمية عالمية لإدارة النفايات

أطلقت شركة "جيوسايكل" المتخصصة في إدارة وتثمين النفايات، رسميا منصة "ميجيوسايكل"، وهي منصة رقمية مبتكرة مخصصة لإدارة النفايات في الجزائر، اعتبرتها مبادرة تمثل تقدمًا كبيرًا في هذا القطاع، كونها توفر حلاً حديثًا، فعالا للشركات.

وجاء في بيان الشركة، تلقت "الخبر" نسخة منه، إنّ فرق جيوسايكل الجزائرية تتألق لتصبح الأولى في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تسمح هذه المنصة للمستخدمين بإدارة نفاياتهم ببضع نقرات، في أي وقت ومن أي جهاز.

وتحفز رقمنة إدارة النفايات، يضيف البيان، ظهور الشركات الناشئة المبتكرة في هذا المجال، مما سينشط الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم تدريب تدريجي للمجمعين الجزائريين، مما يضمن تبني المنصة بفعالية وتحسين إدارة النفايات عبر البلاد.

وفي هذا الشأن، قالت كريمة فريحة، المسؤولة عن جيوسايكل في الجزائر "إنّ إطلاق "ميجيوسايكل" في الجزائر هو خطوة حاسمة لـ "جيوسايكل" ويشهد على التزامنا بتقديم حلول متقدمة ومستدامة. هذه المنصة الثورية تبسط التفاعلات مع عملائنا وتقلل من الإجراءات الإدارية، مما يسمح لشركائنا بالتركيز على أنشطتهم الرئيسية والمساهمة في مستقبل أنظف."