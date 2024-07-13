ارتفاع قياسي لدراجات الحرارة

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، ارتفاعا قياسيا للحرارة، تتعدى 50 درجة مئوية، شمال الصحراء.

وأوضحت نشرية خاصة، لذات المصالح، أن موجة حر شديدة تتعدى 50 درجة تحت الظل، تجتاح ولايات: الوادي، المغير وبسكرة، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية السادسة مساء.

وفي نشرية خاصة ثانية، فإن ولايات: أولاد جلال، تقرت، ورقلة، برج باجي مختار، تندوف، أدرار، عين صالح، تيميمون، بشار، بني عباس، غرداية والمنيعة، ستشهد موجة حر شديدة، تتعدى 49 درجة تحت الظل، وذلك الى غاية يوم غد الإثنين.

فيما سيستمر ارتفاع درجات الحرارة، إلى46 درجة مئوية، على ولايات: الجلفة، المسيلة وباتنة، بالإضافة إلى خنشلة وتبسة، وذلك طيلة نهار يوم غد الإثنين.