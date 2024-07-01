العثور على سمكة مهددة بالانقراض ببشار

تم العثور على سمكة "أفانيوس ساورانسيس"، وهي نوع من الأسماك المستوطنة بوادي الساورة (جنوب غرب البلاد) في مجرى مائي بمنطقة العرق الغربي، حسبما أفاد الباحث ومنتج الأشرطة الوثائقية حول التنوع البيولوجي الصحراوي، رضوان طاهري، اليوم الأحد.

يعتبر هذا النوع من الأسماك مدرجًا ضمن القائمة الحمراء للأنواع المائية المهددة بالانقراض من طرف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، كما ذكر السيد طاهري.

وأوضح ذات الباحث أنه "بعد أكثر من عشر سنوات من البحث، تمكنت من اكتشاف وتصوير سمكة 'أفانيوس ساورانسيس' التي هي نوع من أسماك- كلب المياه العذبة المستوطنة بوادي الساورة، أحد أهم المجاري المائية في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، والذي تتشكل مياهه من التقاء واديي غير وزوزفانة بمنطقة إقلي الواقعة على مسافة 78 كلم شمال عاصمة ولاية بني عباس (160 كلم جنوب بشار)".

وأشار السيد طاهري إلى أن "هذا الاكتشاف الهام لهذا النوع من أسماك المياه العذبة الصغيرة المستوطنة بوادي الساورة، والتي يبلغ طول ذكورها 32 ملم، بينما يصل طول إناثها حتى 34 ملم، يعيد إلى الواجهة ظاهرة اختفاء وظهور مرة أخرى لبعض الأنواع الحيوانية بالجنوب الغربي للوطن، مما يدفعنا لإجراء المزيد من الأبحاث العلمية حول هذه الظاهرة".

ودعا السيد طاهري بالمناسبة وبعد هذا الاكتشاف حول وجود هذا الصنف الحي من أسماك المياه العذبة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته بل وحتى تربيته في المراكز المتخصصة، على غرار المزرعة النموذجية لتربية المائيات ببوقايس (ولاية بشار)، والتي تتوفر على الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة للمحافظة على هذا النوع من الأسماك الفريد من نوعه في العالم.

وكان الباحث والمستكشف للفضاءات الصحراوية بجنوب غرب الوطن، والذي هو مهتم أيضًا بالبحث حول التنوع البيولوجي وحماية الغطاء النباتي والثروة الحيوانية الصحراوية، قد أنجز سلسلة من الأفلام الوثائقية حول الحيوانات والنباتات الصحراوية، سيما تلك المتواجدة بمنطقة بشار.