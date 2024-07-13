المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ينهزم أمام السودان

انهزم المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة لكرة القدم أمام نظيره السوداني لأقل من 20 سنة بنتيجة (2-3) في مباراة ودية، مساء السبت بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة، حسبما ذكرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اليوم الأحد على موقعها الرسمي.

وسجل هدفي "الخضر" كل من فتوش بن عيسى (د 25) من ضربة جزاء وأكرم شبلي في (د 77)، في حين جاءت أهداف الفريق السوداني في الدقائق (50) و (55) و (88).

وأوردت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها أنه "رغم الهزيمة، فكانت هذه المباراة الودية بمثابة اختبار مفيد لأشبال المنتخب الوطني الذين يواصلون استعداداتهم للمواعيد القادمة".

وسبق للفريق الوطني لأقل من 17 عاما أن أجرى تربصا انتقائيا في يونيو الفارط بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى بالجزائر العاصمة، اختتم بفوز على اتحاد الجزائر بنتيجة (2-1)، بقيادة الناخب الوطني، عزيز لحوسين.

وتهدف هذه المعسكرات إلى تشكيل فريق وطني يكون قادرا على المشاركة في المنافسات المستقبلية الوطنية منها والدولية.

تعود آخر منافسة رسمية شارك فيها المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إلى أبريل المنصرم، بمناسبة كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي جرت فعالياتها بالجزائر (من 29 أبريل إلى 19 مايو 2023)، والتي توقف فيها مشوار "الخضر" في الدور ربع النهائي، مما جعلهم يضيعون فرصة التأهل إلى مونديال هذه الفئة (10 نوفمبر - 2 ديسمبر 2023 بإندونيسيا).

ومعلوم أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كانت قد أطلقت في وقت سابق عملية انتقاء المواهب الشابة في فئة أقل من 17 سنة عبر مختلف مناطق الوطن، من أجل إعداد تشكيلات جهوية تشارك بعدها في عملية الانتقاء الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الموكلة للمدرب عزيز لحوسين، -الذي أشرف الموسم الماضي على تدريب فريق اتحاد الجزائر لفئة أقل من 19 سنة- تتمثل في تأهيل المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة إلى بطولة إفريقيا 2025 التي تقام تصفياتها عبر المناطق.