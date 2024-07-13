رقم قياسي تاريخي في الطلب على الكهرباء

أعلنت شركة سونلغاز، اليوم الأحد، تسجيل ذروة قياسية جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وجاء في بيان الشركة العمومية: "تبعا لموجة الحر التي تشهدها العديد من الولايات عبر التراب الوطني، سجلت شركة سونلغاز لنقل الكهرباء ومسير المنظومة الكهربائية، اليوم الأحد 14 يوليو 2024 في تمام الساعة الثانية والنصف و45 دقيقة (14:45 سا)، رقما قياسيا جديدا في مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية والذي بلغ 18732 ميغاواط، وهو رقم قياسي تاريخي تسجله سونلغاز".

وأضاف ذات البيان: "تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الارتفاع القياسي في الطلب المحلي على الكهرباء، إلا أن سونلغاز تستمر في الحفاظ على نفس مستويات التصدير نحو تونس".