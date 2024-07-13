اتفاقية لتعزيز تصدير الأدوية الجزائرية نحو الخارج

تُوقّع الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات "كاجكس"، غدا الاثنين، اتفاقية اطار مع مجمع صيدال المتخصص في صناعة وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية.

وتتعلق الاتفاقية، حسب ما علمته "الخبر"، بتجسيد تعاون استراتيجي بين الشركتين الهدف منها التعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين من أجل ضمان أفضل للصادرات والمبيعات المحلية.

وتجسد هذه الاتفاقية رغبة مشتركة بين الطرفين على تعزيز تجارة دولية ومحلية متوازنة، تقوم على الثقة والتضامن والتعاون، كما سيمكن من المساهمة الفعّالة في تنمية الاقتصاد الجزائري وتطوير الصادرات خارج المحروقات، خاصة في مجال الادوية والمنتجات الصيدلانية نحو الأسواق الخارجية.