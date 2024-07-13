آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

اتفاقية لتعزيز تصدير الأدوية الجزائرية نحو الخارج

14 جولية 2024 ()
+ -

تُوقّع الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات "كاجكس"، غدا الاثنين، اتفاقية اطار مع مجمع صيدال المتخصص في صناعة وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية.

وتتعلق الاتفاقية، حسب ما علمته "الخبر"، بتجسيد تعاون استراتيجي بين الشركتين الهدف منها التعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين من أجل ضمان أفضل للصادرات والمبيعات المحلية.

وتجسد هذه الاتفاقية رغبة مشتركة بين الطرفين على تعزيز تجارة دولية ومحلية متوازنة، تقوم على الثقة والتضامن والتعاون، كما سيمكن من المساهمة الفعّالة في تنمية الاقتصاد الجزائري وتطوير الصادرات خارج المحروقات، خاصة في مجال الادوية والمنتجات الصيدلانية نحو الأسواق الخارجية.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    موجة حر شديدة يومي الأحد والإثنين

    11389 قراءة
  • 3

    الكاف تعتمد 5 ملاعب جزائرية

    10862 قراءة
  • 4

    محاولة اغتيال دونالد ترامب (فيديو)

    10344 قراءة
  • 5

    لويزة حنون تنسحب من الرئاسيات المقبلة

    7952 قراءة