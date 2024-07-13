انخفضت صادرات الجزائر من الغاز المسال في النصف الأول 2024، بنسبة 1 بالمائة على أساس سنوي، وسط حصول الدول الأوروبية على معظم الشحنات.

وأوضح تقرير صدرته وحدة أبحاث "الطاقة" حول "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024"، أن صادرات الغاز المسال الجزائري تراجعت إلى 6.25 مليون طن خلال المدة من يناير حتى نهاية جزان 2024، مقابل 6.31 مليون طن في المدة المقابلة من 2023.

ووفق التقرير، فإن صادرات الجزائر من الغاز المسال -على أساس شهري- ارتفعت في يناير إلى 1.04 مليون طن، وفي فيفري 2024، تراجعت إلى 0.982 مليون طن، كما تراجعت في مارس الماضي إلى 0.951 مليون طن.

وذهبت غالبية صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال النصف الأول من 2024 إلى الدول الأوروبية، حيث تصدّرت تركيا أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري بكمية بلغت 2.17 مليون طن خلال المدة من يناير حتى نهاية جوان 2024.

وتلتها فرنسا بحجم وصل إلى 1.56 مليون طن، - وفق تقرير- واستوردت كل من إيطاليا وإسبانيا نحو 0.95 مليون طن لكل منهما، والمملكة المتحدة نحو 0.20 مليون طن، بالإضافة إلى 0.42 مليون طن لدول أخرى مثل اليابان وتايلاند.