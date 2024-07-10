مفتي القدس يدين سقف صحن الحرم الإبراهيمي بالخليل

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، إقدام سلطات الاحتلال على سقف صحن المسجد الإبراهيمي الشريف، في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه وهيكله وشكله الخارجي، وانتهاك قدسيته.



وقال الشيخ محمد حسين، في بيان، إن هذا الاعتداء يشكل مسا خطيرا بمعالم المسجد الشريف، واستفزازا لمشاعر المسلمين، واعتداء على حرية العبادة فيه، وينذر بتصعيد خطير ضد المقدسات الفلسطينية.وأكد أن سياسة الاحتلال باستهداف المساجد ومنع المصلين من الوصول إليها يأتي ضمن سياسة ممنهجة وخطيرة في الاعتداء على المقدسات، وانتهاك ومصادرة حق المسلمين بهذه الأماكن، والذي كفلته القوانين والأعراف الدولية.وأضاف خطيب المسجد الأقصى أن هذه الاعتداءات تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم، محذرا من أن ذلك قد يجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية ليس في فلسطين وحدها، في ظل صمت دولي معيب ومخجل.



وناشد الشيخ حسين منظمات وهيئات تعنى بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها اليونسكو، التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأراضيه.



