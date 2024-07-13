بدء التشغيل الجزئي لأكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالجزائر

كشف، الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، خليل هدنة، عن بدء عملية التشغيل الجزئي لأكبر محطة لإنتاج الكهرباء في الجزائر والموجودة بولاية مستغانم.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان هدنة، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، أن "بدء تفعيل محطة مستغانم، سيسمح بتدعيم الطاقة الإنتاجية الوطنية بـ 450 ميغاواط كمرحلة أولى، فضلاً عن دخول 51 منشأة نقل حيز الخدمة في 2024، مشيراً إلى أنّ نسبة تقدم أشغال 28 منشاة نقل أخرى، فاقت الـ 80 بالمئة".

ولفت هدنة إلى دخول أكثر من 500 محول كهربائي حيّز الخدمة مؤخراً، محيلاً أيضاً على عمليات الصيانة التي يجريها المجمع على الشبكة والمعدات التابعة لها.

وفي أعقاب تسجيل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، بعد ظهيرة الأحد، مستوى قياسياً جديداً بـ 18732 ميغاواط، أبرز هدنة "أنّه بالرغم من هذا الارتفاع القياسي في الطلب المحلي على الكهرباء، إلاّ أنّ سونلغاز تستمر في الحفاظ على نفس مستويات التصدير نحو تونس".