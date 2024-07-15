موجة حر قياسية تجتاح هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم باستمرار موجة الحر على عدة ولايات بوسط وجنوب الوطن .

وأوضحت ذات المصالح، في نشرية خاصة أن موجة حر تتعدى 49 درجة مئوية تجتاح كل من ولايات بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت وورقلة. وذلك إلى غاية التاسعة ليلا .

كما حذر ذات المصدر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة قد تتعدى 46درجة مئوية على ولايات الجلفة، المسيلة، الوادي وباتنة. كما حذر المصدر ذاته من موجة حر شديدة تجتاح كل من ولايات برج باجي مختار، تندوف، أدرار، إن صالح، وتيميمون. حيث ستتعدى درجات الحرارة 49 درجة مئوية والدنيا ما بين 34 و38 درجة. وذلك طيلة نهار اليوم .