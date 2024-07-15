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مال و أعمال

أسعار النفط عند هذه العتبة

15 جولية 2024 ()
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انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مع ارتفاع الدولار وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 84.48 دولار للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتا يوم الجمعة الماضي.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.65 دولار للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.7 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت أكثر من 1.7 بالمئة بعد أربعة أسابيع من المكاسب بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1 بالمئة حيث واجه الطلب الضعيف على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، استهلاكا قويا في الصيف في الولايات المتحدة.

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