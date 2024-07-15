أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الرقمنة وتعزيز عروض الخدمات الإلكترونية لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة ملحة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وترأس وزير المالية، أمس، بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، للتحضير لإطلاق تطبيق جديد مخصص لاقتناء طوابع المخالصة عبر الانترنت، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكر فايد أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تم المباشرة فيها مع قطاع البريد والاتصالات، والذي يتقاسم مع قطاع المالية تحديات مشتركة.

ومن بين هذه التحديات، الإطلاق القريب لمنصة اقتناء طوابع المخالصة عبر الانترنت "طابعكم"، التي تم تطويرها من طرف المديرية العامة للضرائب، حسب البيان الذي لفت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار نهج أوسع لتعميم رقمنة الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للضرائب.

وأوضح فايد أن هذه المنصة ستكون "أداة قوية لعصرنة إدارة الضرائب، مما لها من آثار إيجابية على جميع الفاعلين الاقتصاديين ومناخ الأعمال في البلاد"، معربا عن "قناعته بأن هذا الاجتماع، بروح التعاون التي تميز جميع الأطراف الحاضرة، سيوفر الظروف اللازمة لإنجاح هذه العملية".

من جهته، شارك وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية رؤيته وتوقعاته وتوصياته بشأن هذا المشروع.

كما قدمت المديرة العامة للضرائب، برفقة فريق عملها، عرضا تفصيليا حول هذه المنصة.

ولفت البيان إلى أن هذا الاجتماع يترجم أهمية التعاون بين القطاعات لتحقيق التحول الرقمي للخدمات العمومية، كما أن الإطلاق القريب لمنصة اقتناء طوابع المخالصة عبر الانترنت "طابعكم" يمثل "خطوة مهمة نحو خدمة عامة أكثر سهولة وفعالية، تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمؤسسات".