استشهاد مدنيين جراء قصف الاحتلال لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

أفادت مصادر محلية في قطاع غزة بأنه في اليوم الـ 283 من الهجمات، أطلقت وحدات مدفعية الاحتلال عدداً كبيراً من القذائف المدفعية على أحياء تل الهوى والشيخ عجلين والصبرة بغزة، كما أطلقت المروحيات النار على المدنيين في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.

وأفادت أيضاً بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بقصف مدفعي محيط شارع 8 في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وذكرت أن طواقم الهلال الأحمر الطبية انتشلت جثامين 5 شهداء، 3 منهم أطفال، جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت بأن المحتلين يقصفون أيضاً منطقة المغراقة وشمال معسكر النصيرات والأجزاء الشرقية من معسكر البري، وفتحوا نيران مروحياتهم شمال غرب منطقة الزهراء.

وذكرت أيضاً أن مروحية الاحتلال أطلقت صاروخا على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي مدينة رفح، أطلقت مدفعية الاحتلال العديد من القذائف المدفعية على الأحياء الغربية من المدينة، بالتزامن مع قصف المروحيات.