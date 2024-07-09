"هوارية " بين مؤيد ومعارض

تلقت رواية هوارية للكاتبة والمترجمة "إنعام بيوض" والفائزة بجائزة "آسيا جبار " للرواية ، انتقادا شديدا وجدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث اعتبر بعض قرائها أن الرواية لا ترقي للتتويج، لما تضمنته من ألفاظ "سوقية تضمنت السب والشتم "، أما البعض الآخر فقد دافع عن الرواية بشدة واعتبرها نماذج حقيقيّة في المجتمع يتكلّمون بهذه اللغة البذيئة.

وتتويج الرواية "هوارية " كان له العديد من التفاعل بين الأدباء والإعلاميين والكتاب، حيث أبدى عدة كتاب اعجابهم بالرواية، حيث كتب الروائي الصيني "يونغ يويونغ " ألف مبروك لك على هذه الرواية الرائعة والجريئة ، يعجبني كل الاعجاب اسلوبها الجميل وعنوانها الشيق "

كما ستصدر ترجمة للرواية من قبل الدكتورة الباحثة بشرى سعدون باللغتين الإسبانية والإنجليزية .