كتل الأجور في بطولة المحترف الأول .. الأرقام الصادمة

42.927 مليار سنتيم هو مجموع كتلة الأجور الشهرية لأندية المحترف الأول خلال الموسم الكروي الأخير 2023/2024، أرقام صادمة لبطولة لم تقدم أكثر من لاعبين اثنين للمنتخب الأول وأفضل فرقها ودع دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا بفضيحة مدوية وسط توقعات بأن يتضاعف هذا الرقم خلال الموسم المقبل في ظل الارتفاع المضطرد لأجور اللاعبين.

و تؤشر هذه الأرقام التي تحصلت عليها "الخبر" على مستويات غير مسبوقة من النفقات التي كبدتها هذه الفرق للخزينة العمومية باحتساب مختلف المصاريف الأخرى المتعلقة بشراء اللاعبين ومنح المباريات والنقل والايواء وغيرها.

وتصدرت الأندية المملوكة من الشركات العمومية لائحة ترتيب كتلة الأجور الشهرية في بطولة المحترف الأول مع "المتصدر" فريق شباب بلوزداد الذي تصل فيه كتلة الأجور في الفريق الأول إلى حدود 6,7 مليار سنتيم شهريا ما يعادل 80 مليار سنويا دون الحديث عن الأرقام الفلكية لمنح المباريات التي سددتها إدارة الرئيس مهدي رابحي إلى لاعبيها في منافسات البطولة وكأس الجزائر والتي كان أضعفها مبلغ 5 ملايين سنتيم نظير التعادل في مقرة لتصل إلى 70 مليون سنتيم نظير التأهل على حساب اتحاد العاصمة في نصف نهائي كأس الجزائر، وباحتساب قيمة المصاريف المتعلقة بالنقل والاطعام وغيرها فإن الرقم قد يصل إلى الضعف وأكثر قياسا بالكلفة المرتفعة للتكفل بلاعبي بلوزداد عبر التنقلات المحلية والخارجية في رحلات خاصة والإقامة في فنادق 5 نجوم داخل وخارج الوطن وفوق هذا ارتفاع عدد بعثة الفريق في مختلف تنقلاته حيث كانت إدارة الشباب سخية حتى على أشخاص لا يملكون أي صفة في الفريق كما حدث في مشاركة الشباب قبل عام في كاس العرب للأندية بالسعودية أو تنقله إلى تنزانيا لمواجهة يونغ أفريكانز.

والوضع نفسه بالنسبة لبطل الجزائر الذي حل ثانيا بأكثر من 5.3 مليار سنتيم شهريا وهي كتلة أجور الفريق الأول فقط في وقت تحدثت مصادر بأن كتلة الأجور للفريق الرديف وصلت لحدود 0.5 مليار سنتيم شهريا بعد أن تم اللجوء لانتداب لاعبين من مختلف الفرق بأرقام غير مسبوقة في صورة اللاعب عبد المالك قلالش الذي تم اغراءه بالتخلي عن شباب بلوزداد مقابل راتب شهري يصل إلى 40 مليون سنتيم وهو أمر غير منطقي بالنسبة للاعب لم يحظى يوما بفرصة التواجد حتى كبديل مع الفريق الأول

وهذا دون الحديث أيضا عن الأرقام الفلكية التي سجلتها نفقات إدارة الرئيس حكيم حاج رجم فيما يخص منح المباريات وقبلها المبالغ المالية الكبرى التي سددت لشراء عقود عدد من اللاعبين مثل بايزيد (5 مليار سنتيم) زورغرانا (300 ألف أورو) و نعيجي (200 ألف أورو)

وينعكس الفارق في الامكانات المادية في النتائج الفنية حيث حل اتحاد واد سوف في المركز الأخير وهو الوحيد الذي نزلت كتلة الأجور لديه تحت حاجز المليار سنتيم فيما يبقى فريق بارادو يصنع الاستثناء حيث احتل المركز 15 بكتلة شهرية تتجاوز بقليل مليار سنتيم شهريا لا تمثل شيئا أمام المداخيل الذي يحققه الفريق من عوائد تصدير لاعبيه محليا ودوليا.

الترتيب

1- شباب بلوزداد 66.899.079,96 دج

2- مولودية الجزائر 53.515.751,78 دج

3- اتحاد العاصمة 53.030.030,25 دج

4- شبيبة القبائل 44.383.381,00 دج

5- شباب قسنطينة 43.634.910,00 دج

6- وفاق سطيف 34.139.200,00 دج

7- مولودية وهران 24.220.000,00 دج

8- شبيبة الساورة 22.375.600,00 دج

9- جمعية الشلف 21.924.000.00 دج

10- اتحاد خنشلة 19.100.000,00 دح

11- مولودية البيض 18.606.500,00 دج

12- نجم مقرة 18.240.000,00 دح

13- اتحاد بسكرة 17.699.654,86 دج

14- نجم بن عكنون 10.650.000,00 دج

15- نادي بارادو 10.047.305,63 دج

16- اتحاد وادي سوف 9.375.000,00 دج