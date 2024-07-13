تقوية الشراكة بين سونلغاز والمتعاملين المكسيكيين

استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الإثنين، سفير الولايات المتحدة المكسيكية في الجزائر خوسي إغناسيو مادرازو بوليفار.

وأوضح بيان لسونلغاز، أن الطرفين تحدثا عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والممتدة لأزيد من ستين عاما.

كما بحث الطرفان سبل دعم وتقوية الشراكة الاقتصادية بين سونلغاز والمتعاملين الاقتصاديين المكسيكيين. وأضاف البيان، أن المدير العام لسونلغاز رحب بالشراكة مع المستثمرين من الولايات المتحدة المكسيكية، مؤكدا على المناخ الاقتصادي والاستثماري الهام المتوفر في الجزائر والذي يعتبر فرصة مهمة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين في المكسيك.

ومن جانبه، أبدى سفير الولايات المتحدة المكسيكية في الجزائر، اهتمام الشركات المكسيكية بالاستثمار في الجزائر والتعاون مع مجمع سونلغاز، مؤكدا حرصه على بعث هذه الشراكة ضمن رؤية جديدة تحترم مبدأ رابح رابح.