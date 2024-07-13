أعلن فريق جمعية الشلف، عودة الحرس القديم ممثلا في الرئيس عبد الكريم مدوار واللاعب السابق والمدرب الحالي سمير زاوي.

وأشار بيان صادر من مجلس إدارة شركة أسود الونشريس – الشلف نشر اليوم على الحساب الرسمي للفريق بأنه عددا من القرارات تم اتخاذها بمناسبة اجتماع مجلس الإدارة. حيث ثم تعيين عبد الكريم مدوار رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لعبد القادر وهاب كما اشار البيان إلى تعيين ثلاثة أعضاء جدد ضمن الطاقم الإداري دون الكشف عن هويتهم .

وكانت أولى قرارات الرئيس الجديد القديم لجمعية الشلف هو تعيين الطاقم الفني للفريق تحسبا للموسم الكروي المقبل ( 2024 - 2025 ) مع سمير زاوي كمدرب رئيسي وعزيز خلافي كمساعد أول وعبد العالي سحري كمحضر بدني فيما اسندت مهمة تدريب الحراس إلى حسين عبروس.

وأشار بيان الإدارة عن عقد ندوة صحفية للرئيس مدوار وأعضاء مكتبه خلال 48 ساعة المقبلة لتوضيح العديد من النقاط و الأمور التي تخص الفريق و خريطة الطريق المستقبلية للنادي.

ويعود مدوار إلى المشهد الكروي الذي لم يفارقه على امتداد فترة رئاسة لجمعية أولمبي الشلف ما بين 1997 إلى 2018 ثم فترة رئاسته رابطة كرة القدم المحترفة 2018 – 2023 قبل الاطاحة به من طرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي في أكتوبر من العام الماضي ليتوارى على الانظار وسيط حديث حول استقراره مع عائلته بفرنسا قبل أن يعود عبر بوابة الفريق الذي ارتبط اسمه به بعد أن قاده لأهم انجازاته الكروية (كأس الجزائر 2005 وبطولة الجزائر 2011) فيما يعود سمير زاوي لتدريب الجمعية التي دافع عن ألوانها كلاعب لأكثر من 15 سنة وخاض معها أولى تجاربه التدريبية.