تحديد 10 مناطق لإعادة استغلال المرجان قريبا

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الإثنين، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح المجال لاستغلال المرجان بالجزائر.

وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة على هامش حفل اختتام السنة البيداغوجية 2023-2024 للمعاهد والمدارس التابعة لقطاعه، أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات المتعلّقة باستغلال المرجان تحسبا لإعادة فتح هذا النشاط في أقرب الآجال."

وقال الوزير "تم اختيار 10 مناطق في جميع أنحاء البلاد لصيد المرجان مع استغلال مساحتين كل سنة من أصل 10 مناطق المعنية، ووضع كل مساحة مستغلة لمدة 5 سنوات لتمكين المرجان من النمو وضمان الاستغلال المستدام لهذه الثروة".

وأشار إلى "اتخاذ جميع الإجراءات المتعلّقة بالتجهيزات والمراقبة، بما في ذلك شق الخاص بالتغطية الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة"، مضيفا في سياق التحضير بأنّ الجهات الوصية "نصبت لجان ولائية في كل من الطارف وعنابة وسكيكدة وجيجل".

وتوقع بداني بأنّ "هذا النشاط سيولد للخزينة العمومية 160 مليون دينار سنويا، كما سيمكن من إحداث 400 منصب شغل مباشر و900 منصب شغل غير مباشر، "من القالة في أقصى شرق البلاد إلى تلمسان في أقصى الغرب".