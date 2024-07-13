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مال و أعمال

مباحثات جزائرية عمانية في مجال التجارة

15 جولية 2024 ()
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أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، مباحثات عبر تقنية التحادث المرئي عن بعد مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف.

وحسب بيان وزارة التجارة وترقية الصادرات، تركزت المباحثات حول الجوانب التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصادرات، كما تم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

خلال الاجتماع، أكد الوزيران على العلاقات الأخوية التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان، وأعربا عن حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح البلدين.

هذا ووجه قيس بن محمد اليوسف، دعوة رسمية للوزير، لزيارة سلطنة عمان رفقة وفد من المتعاملين الاقتصاديين وتنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية.

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