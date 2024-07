La masse salariale choquante des clubs de la Ligue 1

La masse salariale mensuelle totale des clubs de Ligue 1 algérienne pour la saison 2023/2024 s'est élevée à 42,927 milliards de centimes.

Un chiffre impressionnant pour une compétition qui n'a fourni que deux joueurs à l'équipe nationale et dont les meilleurs clubs ont été éliminés dès la phase de groupes de la Ligue des champions africaine de manière décevante.

Les prévisions indiquent que ce chiffre pourrait doubler la saison prochaine en raison de l'augmentation continue des salaires des joueurs.

Ces chiffres, obtenus par "El Khabar", révèlent des niveaux de dépenses sans précédent pour ces clubs, comptabilisant également les diverses dépenses liées à l'achat de joueurs, aux primes de match, au transport, à l'hébergement, etc.

Les clubs possédés par des entreprises publiques dominent le classement des masses salariales mensuelles, avec en tête le CR Belouizdad, dont la masse salariale du premier groupe atteint environ 6,7 milliards de centimes par mois, soit 80 milliards par an, sans compter les primes de match astronomiques versées par le président Mehdi Rabhi.

A titre d’exemple, la prime la plus basse était de 5 millions de centimes pour un match nul à Magra, tandis qu'elle atteignait 70 millions de centimes pour une qualification en demi-finale de la Coupe d'Algérie contre l'USM Alger.

En tenant compte des frais de transport, de nourriture et autres, ce chiffre pourrait doubler, notamment en raison des déplacements en vols privés et des séjours dans des hôtels cinq étoiles en Algérie et à l'étranger.

La JS Kabylie, championne d'Algérie, arrive en deuxième position avec une masse salariale de plus de 5,3 milliards de centimes par mois.

La masse salariale de l'équipe réserve s'élève à environ 0,5 milliard de centimes par mois. Des recrutements coûteux ont été réalisés, tels qu'Abdelmalek Kellalèche, attiré par un salaire mensuel de 40 millions de centimes.

La direction de Hakim Hadj Rrejim a également enregistré des dépenses considérables en primes de match et en achats de contrats de joueurs, tels que Bayezid (5 milliards de centimes), Zourgrana (300 000 euros) et Naïji (200 000 euros).

L'USM Oued Souf, avec une masse salariale inférieure à 1 milliard de centimes, occupe la dernière place du classement.

Le Paradou AC, avec une masse salariale mensuelle légèrement supérieure à 1 milliard de centimes, se distingue par les revenus générés par la vente de ses joueurs localement et à l'international.

Classement des clubs selon la masse salariale :

CR Belouizdad : 66 899 079,96 DZD

MC Alger : 53 515 751,78 DZD

USM Alger : 53 030 030,25 DZD

JS Kabylie : 44 383 381,00 DZD

CS Constantine : 43 634 910,00 DZD

ES Sétif : 34 139 200,00 DZD

MC Oran : 24 220 000,00 DZD

JS Saoura : 22 375 600,00 DZD

ASO Chlef : 21 924 000,00 DZD

US Biskra : 19 100 000,00 DZD

MC El Bayadh : 18 606 500,00 DZD

NC Magra : 18 240 000,00 DZD

USM Khenchela : 17 699 654,86 DZD

RC Arbaâ : 10 650 000,00 DZD

Paradou AC : 10 047 305,63 DZD

USM Oued Souf : 9 375 000,00 DZD.