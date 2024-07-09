مهرجان "كالاما" الدولي لفنون الطهي والحلويات في آخر اللمسات

يعيش القائمون على جمعية متميزون قالمة بالتعاون مع نظرائهم لجمعية الصقور الذهبية من تونس الشقيقة، على وضع اللمسات الأخيرة لأول طبعة لمهرجان "كالاما" الدولي لفنون الطهي والحلويات، الذي سينعقد على مدار أيام 17، 18 و19 جويلية الجاري، والذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الأهداف المسطّرة من ورائه، مثلما ذكر الأستاذ محمد الصالح ظافري، رئيس جمعية متميزون قالمة خلال إشرافه على ندوة صحفية، اليوم الإثنين، داخل المقر الاجتماعي للجمعية.

وفي كلمتهم الافتتاحية للندوة الصحفية التي ضمت ممثلي وسائل إعلام من ولاية قالمة، أكد كل من رئيس متميزون قالمة، محمد الصالح ظافري ورئيس جمعية الصقور الذهبية التونسية، قيس العلاقي ومحافظ المهرجان حفيظ بوجدرة، أنّ الهدف من هذه التظاهرة الدولية "التعريف والترويج للموروث الغذائي الثقافي"، سواء الجزائري أو التونسي أو العربي بصفة عامة، علاوة على الترويج السياحي للمنطقة التي تزخر بكنوز سياحية هائلة، سيما الحموية منها.

وفي كلمته المستقيضة، خلال الندوة الصحفية، أكد "الماستر شاف" ورئيس جمعية الصقور الذهبية التونسية، قيس علاڨي، أنّ الطبعة الافتتاحية للمهرجان الدولي بـ"كالاما" الجزائرية، ستستفيد من الخبرة التونسية في اختصاصات الطبخ والحلويات، والتعريف والترويج للموروث الغذائي الثقافي، سواء الجزائري أو التونسي أو العربي، وتسجيله في أرقى الموسوعات، حتى يضاهي الدول الغربية والأجنبية.

وستضمن أيام المهرجان الدولي أنشطة متنوعة، تتوزع بين الورشات الحية للأطباق التقليدية والمخبوزات بالطريقة التقليدية القديمة، أياما إعلامية حول تاريخ وأصالة اللباس التقليدي، كالقفطان الجزائري والكراكو وخيط الروح الذي نُسب غلى هوية أخرى غير الجزائر، إلى جانب معرض للحلويات التقليدية والطبخ التقليدي وفرق موسيقية أندلسية وفرقة الزرنة، كما تتخلل المهرجان مسابقة في الطبخ والحلويات وعرض للأزياء التقليدية لعدة ولايات.

وبحسب مسؤولي جمعية متميزون قالمة، المنظمين للمهرجان، فستعرف الطبعة الافتتاحية مشاركة 150 بين مترشح ومترشحة محليين ودوليين، في الطبخ والحلويات، 70 حرفيا في معرض الصناعات التقليدية و25 كرؤساء فدراليات وجمعيات وأكاديميات دولية.