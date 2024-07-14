سونلغاز تجند 11 منشأة في العاصمة لتعزيز الشبكة في الصيف

أعلن مجمع سونلغاز، اليوم، عن وضع مجموعة من المنشآت الطاقوية "الهامة" حيز الخدمة على مستوى الجزائر العاصمة، في خطوة تندرج في إطار ضمان تغطية متواصلة ومستدامة بالكهرباء خلال الصائفة الحالية، وتفادي حدوث انقطاعات عند تسجيل فترات ذروة الطلب.

وذكر بيان سونلغاز بأنّ هذه الخطوات تأتي "تنفيذا لجملة التزامات تعهدت بها سونالغاز فيما يتعلق بتعزيز شبكة نقل الكهرباء"، و"استجابة للطلب الكبير على الطاقة على مستوى الجزائر العاصمة"، حيث قام المجمع من خلال شركته الفرعية سونالغاز ـ نقل الكهرباء ومسير المنظومة، بـ"وضع عدد هام من المشاريع الطاقوية حيز الخدمة لتقوية شبكة الكهرباء وضمان خدمة نوعية من حيث التزويد والاستمرارية، لاسيما على مستوى براقي، الكاليتوس وباب الواد".

وتضمن مخطط العمل الخاص بتعزيز شبكة نقل الكهرباء في الجزائر العاصمة ـ يضيف البيان ـ عددا من المشاريع كمراكز تحويل الكهرباء وخطوط كهربائية ذات التوتر العالي، بلغ عدد المنشآت المعنية 11، بينما أشار البيان إلى أنّ البقية تعرق وتيرة تقدم الاشغال متسارعة.