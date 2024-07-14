رسميا .. الإعلان عن صفقة بلعيد

أعلن نادي سانت تروند، اليوم الإثنين، رسميا عن صفقة المدافع الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد قادما من اتحاد الجزائر.

وجاء في الموقع الرسمي للنادي البلجيكي: "تعزيز جديد .. قلب الدفاع زين الدين بلعيد البالغ من العمر 25 عامًا ينتقل بشكل دائم من اتحاد الجزائر إلى سانت تروند".

وقال المدير الرياضي للنادي: "لقد كان زين الدين على رادارنا لفترة طويلة، أظهر مراراً وتكراراً في اتحاد الجزائر والمنتخب الجزائري أنه مدافع قوي وموثوق، لقد تمكن زين الدين من التعرف على المدينة في الأيام الأخيرة، وفي هذا الأسبوع يمكنه الاندماج رياضيًا في نادينا".

من جهته قال بلعيد: "أنا متحمس لارتداء قميص النادي هذا الموسم، كان لدي طموح واضح من أجل الانتقال إلى أوروبا لتطوير نفسي بشكل أكبر، سانت تروند هو النادي الذي أنتج العديد من اللاعبين الرائعين في السنوات الأخيرة، لهذا السبب أعتبر هذه الخطوة صحيحة في مسيرتي، أتطلع إلى قضاء موسم قوي مع زملائي الجدد في الفريق وجعل مشجعينا يشعرون بالفخر. في الجزائر، اعتدت على اللعب أمام جمهور متحمس، لذلك سأتأقلم بسرعة".