آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

ذروة قياسية جديدة في استهلاك الكهرباء

15 جولية 2024 ()
+ -

أعلنت شركة سونلغاز، اليوم الإثنين، تسجيل ذروة قياسية جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية بالبلاد.

وجاء في بيان الشركة العمومية: "نظرا لتواصل موجة الحر الكبيرة التي تشهدها عديد ولايات الوطن تواصل شركة سونلغاز - نقل الكهرباء ومسير المنظومة، ولليوم الثاني على التوالي تسجيل أرقام قياسية جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث تم اليوم الإثنين 15 جويلية 2024، تمام الساعة الثالثة و15 دقيقة بعد الزوال، تسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 18756 ميغاواط".

وكانت ذات الشركة قد أعلنت أمس الأحد تسجل ذروة قياسية لاستهلاك الكهرباء بلغت 18732 ميغاواط.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الجنرال يختار طاقمه

    8952 قراءة
  • 3

    الجالية الجزائرية أكبر المستفيدين في تشريعيات فرنسا

    7883 قراءة
  • 4

    هذا هو متوسط العمر المتوقع في الجزائر في 2023

    6513 قراءة
  • 5

    جديد التسجيلات في برنامج "عدل3"

    6220 قراءة