ذروة قياسية جديدة في استهلاك الكهرباء

أعلنت شركة سونلغاز، اليوم الإثنين، تسجيل ذروة قياسية جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية بالبلاد.

وجاء في بيان الشركة العمومية: "نظرا لتواصل موجة الحر الكبيرة التي تشهدها عديد ولايات الوطن تواصل شركة سونلغاز - نقل الكهرباء ومسير المنظومة، ولليوم الثاني على التوالي تسجيل أرقام قياسية جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث تم اليوم الإثنين 15 جويلية 2024، تمام الساعة الثالثة و15 دقيقة بعد الزوال، تسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 18756 ميغاواط".

وكانت ذات الشركة قد أعلنت أمس الأحد تسجل ذروة قياسية لاستهلاك الكهرباء بلغت 18732 ميغاواط.