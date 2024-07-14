لاعب شباب بلوزداد يقترب من العملاق المصري

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يستعد لحسم صفقة اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "المصري اليوم"، على موقعها الالكتروني، أن مهاجم شباب بلوزداد متواجد حاليًا في مصر وأن اللاعب تلقى عرضين من ناديي الزمالك وسموحة.

وحسب ذات المصدر فإن الزمالك يقترب من التعاقد مع ابن مدينة المدية، وذلك عبر دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم مع نادي شباب بلوزداد.

ولا يزال مزيان يرتبط بعقد مع نادي "العقيبة" يستمر إلى غاية صيف 2025، حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي 140 ألف دولار –وفق ما كشفت نفس الصحيفة-.

وكان مزيان قد التحق بنادي شباب بلوزداد الصائفة الماضية، قادما من اتحاد الجزائر، وقدم موسما لا بأس به، حيث كان من أبرز لاعبي النادي الذي توج بكأس الجمهورية على حساب مولودية الجزائر.