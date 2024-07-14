تمديد الإحصاء العام للفلاحة .. هذه هي الأسباب

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمديد عملية الإحصاء العام للفلاحة إلى غاية 27 يوليو الجاري، بعدما كان من المقرر انتهائها في 17 يوليو، حسبما أفاد به اليوم الاثنين مسؤول بالوزارة.

وأوضح مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بالوزارة، محمد تيفوري، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وإنجاز عملية الإحصاء "درست الطلبات التي تقدمت بها بعض الولايات بخصوص التمديد، لتقرر بناء على ذلك تمديد العملية لمدة عشرة أيام إضافية".

كما لفت إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومن خلال التقييم المرحلي لعملية الإحصاء، لاحظت أن الفترة التي امتدت فيها عملية الإحصاء، ميزتها بعض الظروف على غرار الزوابع الرملية التي مست عدة مناطق، بالإضافة إلى عيد الأضحى وامتحانات نهاية السنة، وهو ما أدى -حسبه- إلى تفاوت نسب تقدم العملية من ولاية إلى أخرى.

في سياق متصل، لفت المسؤول ذاته إلى أن تمديد فترة الإحصاء سيسمح بالوصول إلى جميع المستثمرات الفلاحية المتبقية.

أما بخصوص نسبة تقدم عملية الإحصاء على المستوى الوطني، كشف تيفوري إلى بلوغها إلى غاية أمس الأحد، 93 بالمائة، مع توقع بلوغها، اليوم الاثنين 95 بالمائة "وهي نسبة جد حسنة"، حسبما أشار إليه.