قرار جديد للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها اليوم الاثنين، أن خلايا المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، ستكون مفتوحة إلى غاية منتصف الليل، ابتداء من نهار اليوم إلى غاية يوم الخميس 18 يوليو الجاري.

وأوضح البيان أنه "في إطار تسهيل عملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر، وتحسبا لاختتام ذات العملية وفقا لما تنص عليه المادة 252 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمحدد قانونا يوم 18 يوليو 2024، وسهرا على التكفل الأنجع بالراغبين في المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فيما تبقى من حيز زمني، تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن خلايا المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، ستكون مفتوحة في الفترة الممتدة من الاثنين 15 إلى الخميس 18 يوليو 2024 من الساعة الثامنة (8:00) صباحا إلى غاية منتصف الليل (00:00)".