Prolongement du recensement général de l’agriculture

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a décidé de prolonger le recensement général de l'agriculture jusqu'au 27 juillet, alors qu'il devait initialement se terminer le 17 juillet, a déclaré un responsable du ministère ce lundi.

Mohamed Tifouri, directeur des systèmes d'information, des statistiques et de la prospective au ministère, a expliqué à l'Agence de presse publique que le comité national chargé de la préparation et de la réalisation du recensement avait étudié les demandes de prolongation soumises par certaines wilayas. Sur cette base, il a été décidé de prolonger l'opération de dix jours supplémentaires.

Il a, également, souligné que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avait constaté, lors de l'évaluation intermédiaire du recensement, que la période initiale avait été marquée par des conditions particulières, telles que des tempêtes de sable dans plusieurs régions, la célébration de l'Aïd Al-Adha et les examens de fin d'année. Ces facteurs ont entraîné des disparités dans l'avancement du recensement d'une wilaya à l'autre.

Dans ce contexte, Tifouri a indiqué que la prolongation de la période de recensement permettrait de couvrir toutes les exploitations agricoles restantes.

En ce qui concerne l'avancement du recensement à l'échelle nationale, Tifouri a révélé qu'il avait atteint 93 % dimanche, avec une prévision de 95 % pour ce lundi, une proportion qu'il a qualifiée de "très bonne".