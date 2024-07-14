استحداث مؤسسة لتسيير محطات التحلية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد، اليوم الإثنين، الحكومة باستحداث مؤسسة لتسيير محطات تحلية مياه البحر.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية "وجه الرئيس تبون جملة من التعليمات بخصوص متابعة إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حيث شدّد على ضرورة مضاعفة الوتيرة، لإنهاء إنجاز هذه المشاريع".

وحسب ذات المصدر " أمر الرئيس بضرورة استغلال هذه المشاريع الكبرى قيد الإنجاز لدمج الكفاءات الجزائرية، خاصة الشبانية منها، مشجعا المصنّعين المحليين للتجهيزات والعتاد والأجزاء الميكانيكية وقطع الغيار المُكوّنة لمحطات تحلية مياه البحر، والتقدم أكثر في هذا التخصص، تحقيقا للتحكم الواسع في تقنياته وتجهيزاته".

وفي الأخير أمر "الرئيس تبون باستحداث مؤسسة كُبرى، تتولى الإشراف وتسيير كل هذه المحطات المنجزة على طول سواحلنا".

وتنجز الجزائر حاليا 5 محطات لتحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي للبلاد، إذا ستسمح هذه هذه المشاريع بانتقال مساهمة محطات تحلية مياه البحر من حوالي 17 بالمئة إلى 42 بالمئة أواخر 2024.