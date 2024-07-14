"توسعة ميناء جن جن للعب دور محوري في المتوسط"

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الاثنين، باستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، متخصصة في تهيئة الموانئ، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية، وبعد الاستماع لعرض بخصوص توسعة ميناء جن جن وميناء عنابة، "أمر وزير الأشغال العمومية، بالتنسيق مع الوزير الأول، باستحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، متخصصة في تهيئة الموانئ، مع توسعة ميناء جن جن بجيجل، للعب دور محوري في المتوسط، وتسريع توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكك الحديدية، لنقل وتسويق الفوسفات المدمج، انطلاقا من بلاد الهدبة وصولا إلى عنابة".

كما أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لمخطط وطني لتوسيع عدد من الموانئ بما يحسن نشاطها، يضيف بيان مجلس الوزراء.