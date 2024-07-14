نشوب حريق على مستوى سوق الألبسة "لافوار" بالجلفة

شهد سوق الألبسة "لافوار" بوسط مدينة الجلفة نشوب حريق مساء اليوم الاثنين، في حدود الساعة 17:35.

تدخلت إسعافات المركز المتقدم لكل من حي البرج والجلفة مدعومة بإسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالجلفة لإخماد الحريق.

أدى الحريق إلى إصابة شخصين، أحدهما يبلغ من العمر حوالي 25 عامًا والآخر 20 عامًا، حيث تعرضا لضيق في التنفس. تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما وإجلاؤهما إلى مستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة.

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار إلى المحلات التجارية المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن العملية تمت تحت قيادة السيد مدير الحماية المدنية بالجلفة المقدم شهب العين محمد.