كأس "الكاف" .. شباب قسنطينة يستقبل في هذا الملعب

استأنف شباب قسنطينة، مساء اليوم الإثنين، التدريبات بالقطب الرياضي، دعماش عبد الحميد، تحسبا للموسم الجديد بعد فترة العطلة التي استمرت لأكثر من شهر.

وطمأن المدير العام بالنيابة، ياسين فرصادو، أنصار النادي، في تصريح للإذاعة المحلية، أن الفريق سيستقبل مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية على أرضية ملعب الشهيد حملاوي.

وستجرى مقابلة ذهاب الدور التمهيدي الأول بين شباب قسنطينة ونادي الشرطة الرواندي بين 16 و 18 أوت المقبل فيما تقام مقابلة العودة بين 23 و25 من الشهر نفسه.

وكان الملعب قد شهد أعمال شغب كبيرة تسببت في خسائر مادية معتبرة خلال مقابلة شباب قسنطينة واتحاد الجزائر، في لقاء مؤجل عن الجولة الـ24 من البطولة شهر جوان الفارط.

وعاقبت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة شباب قسنطينة باللعب بدون جمهور لـ6 مباريات (من بينها 3 مباريات تلعب خارج تراب الولاية) مع منع تنقل أنصار هذا الفريق في المباريات التي تقام خارج ملعبه.