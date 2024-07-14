استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة محاصيل استراتيجية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الاثنين، بوضع استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الذرة والشعير والقمح الصلب.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أمر بـ"وضع استراتيجية وطنية على المدى القريب جدا، لبدء تحقيق الاكتفاء الذاتي في ثلاثة محاصيل استراتيجية، هي الذرة والشعير والقمح الصلب، واستعادة زراعة الذرة كأولوية وجعلها تقليدا في الثقافة الزراعية الجزائرية، لخفض ميزانية استيرادها".

كما أمر رئيس الجمهورية "بتوجيه المطاحن المتوقفة إلى النشاط في مجال تغذية الأنعام من خلال استغلال قدراتنا في مجال إنتاج الذرة، ما ينعكس إيجابا على الثروة الحيوانية, لاسيما إنتاج اللحوم"، يضيف البيان.

وفي هذا السياق، شدد على أن "النمو في قطاع الفلاحة مسألة سيادة وكرامة وطنية بالنسبة لنا، وعليه وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية بفسح المجال أمام الجيل الجديد من المهندسين الفلاحيين عن طريق المؤسسات الصغيرة والناشئة، لتحقيق ثورة حقيقية توصلنا إلى اكتفاء ذاتي".

وأكد رئيس الجمهورية أيضا على "ضرورة الدخول في مرحلة تطوير المنتوجات الفلاحية من خلال المزارع النموذجية، التي أعيدت هيكلتها على نحو يجعلها أكثر مردودية، على أن يكون زيت شجرة الأرغان أول منتوج ينبغي إيلاء كل العناية لتطوير إنتاجه، لما تتوفر عليه الجزائر من مؤهلات كبرى لذلك".

وأمر كذلك بتنظيم لقاءات في مجال الفلاحة، لفائدة الشباب وتحسيسهم بالمرافقة الدائمة للدولة لمشاريعهم.

كما جدد رئيس الجمهورية، حسب المصدر ذاته، تعليماته بضرورة وضع كل التسهيلات، أمام الفلاحين والمهندسين الفلاحيين، لاقتناء المعدات اللازمة على رأسها الجرارات الجديدة والمستعملة، تشجيعا لهم على مضاعفة الجهود.

وبخصوص موسم الحصاد والدرس، أمر رئيس الجمهورية بإلزام المستفيدين من مساعدات الدولة ودعمها، بضرورة تحقيق أهداف محددة، من المحاصيل بعد دراسات دقيقة وإحصاء تام يسمحان بتقييم جهود الفلاحين والوقوف على النقائص.

وشدد رئيس الجمهورية في نفس الإطار على مراقبة ومتابعة حملات الحصاد بفرض احترام مواعيدها، حتى لا يتعرض المحصول للتلف، يضيف بيان مجلس الوزراء.