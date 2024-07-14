تيبازة تدشين هياكل أمنية جديدة تابعة لمصالح أمن الولاية

أشرف المفتش الجهوي لشرطة الوسط داود محمد شريف ، ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني، اليوم الإثنين، على تدشين مقرات أمنية جديدة تابعة لمصالح أمن ولاية تيبازة والمتمثلة في مقر الأمن الحضري الثالث عين الحجر بفوكة والأمن الحضري الرابع الدواودة المتواجد بحي القبائل بلدية الدواودة بفوكة .

هذه الهياكل الأمنية التي تعد لبنة إضافية للمديرية العامة للأمن الوطني، ستسمح بتعزيز التغطية الأمنية وتدعيم المصالح العملياتية لأمن ولاية تيبازة بهدف تفعيل دور الشرطة الجوارية من خلال تقريب المواطن من شرطته والتكفل بانشغالاته وتأمينه وحماية ممتلكاته مع تقديم خدمة أمنية مميزة.

وقد جرت مراسم تدشين المقررات الجديدة حضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية القضائية، الأسرة الثورية وكذلك ممثلي المجتمع المدني ومواطنين.