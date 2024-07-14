أول ظهور علني لترامب منذ محاولة الاغتيال

ظهر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مضمّد الأذن لدى وصوله، أمس الاثنين، إلى المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ميلووكي.

ويعتبر هذا أول ظهور علني للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية منذ نجاته من محاولة اغتيال السبت.

وأصيب الملياردير الجمهوري، البالغ 78 عاما، بخدش رصاصة في أذنه اليمنى، ما استدعى تضميدها.

وأطلق شاب يبلغ من العمر 20 عاما يحمل بندقية من طراز "15 أيه.آر" النار صوب ترامب من سطح بناية، وكان ترامب قد بدأ للتو خطابه خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا عندما دوى إطلاق النار وأصيبت أذنه اليمنى ولطخت الدماء وجهه.