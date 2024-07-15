"كاجكس" ترافق صيدال لتصدير منتجاتها

توقعت الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات "كاجكس" اتفاقية إطار مع صيدال، بهدف مرافقة هذا المجمع في استراتيجيته في التموقع في الأسواق الدولية للمنتجات الصيدلانية، لاسيما في البلدان الإفريقية.

الاتفاقية التي وقّعت أمس من قبل الرئيس المدير العام لكاجكس، زهير لعيش، والرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، بحضور إطارات من الشركتين، تهدف أيضا إلى مرافقة المجمع في مجال تغطية تأمين نشاطاته، خاصة فيما يتعلّق بتسويق المنتجات الصيدلانية، بما في ذلك "تعزيز التعاون الاستراتيجي وتقوية التعاون بين الطرفين لتوفير ضمان أفضل للصادرات والمبيعات المحلية".

وقال الرئيس المدير العام لكاجكس، زهير لعيش، على هامش مراسيم التوقيع إنّ "هذه الخطوة تأتي بعد أكثر من 15 عاما من التعاون بين الطرفين" ويهدف إلى دعم طموحات مجمع صيدال، خاصة فيما يتعلق بالتصدير إلى الأسواق الدولية".

وأوضح المتحدث أنّ "كاجكس"، التي تتوفر على شبكة دولية من الشركاء في أكثر من 100 دولة، ستضع جميع خبراتها ومعارفها تحت تصرف صيدال من أجل مرافقتها في استراتيجيتها للتطوير والتمركز في الأسواق الدولية"، مشيرا إلى أنّ "شركته قادرة على تقييم مخاطر عدم الدفع والوقاية من مخاطر عدم تحصيل الأموال وتحويلها إلى الجزائر، خاصة في ظل السياق الجيوسياسي الحالي في العالم".

وأضاف لعيش أنّ هذه الاتفاقية ستسمح بدعم استراتيجية التصدير لصيدال من خلال الحصول على جميع المعلومات اللازمة حول الأسواق الخارجية بغية الوصول إلى أقصى قدر من عناصر تقييم مخاطر العملاء والتحقق من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، على أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة للمجمع الصيدلاني، مذكرا بأن "مهنة صيدال الأساسية تتمثل في إنتاج الأدوية لتلبية احتياجات السوق الوطنية وتصدير الفائض".

وأضاف "نحن بحاجة إلى كاجكس لمعرفة الأسواق الخارجية وظروفها بشكل أفضل، نستهدف بشكل أساسي الدول الإفريقية وكذلك السوق الآسيوية"، مؤكدا أن المجمع الصيدلي يتمتع بقدرات الإنتاج التي تسمح له بالتوجه نحو التصدير.