صيدال تنافس لتصدير منتجاتها في هذه الدول الإفريقية

قال الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، إنّ مجمعه يطمح الى تحقيق نمو 10 بالمائة من رقم أعماله من خلال الصادرات على المدى القصير، وذلك من خلال استهداف السوق الافريقية كأولوية.

وعلى هامش توقيعه أمس على اتفاقية إطار مع الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات "كاجاكس"، قال قويدري إنّ المجمع الصيدلاني قد طوّر سياسة جديدة واستراتيجية تثمن تصدير الأدوية والمواد الأولية الموجهة للأسواق الخارجية، حيث يصدر حاليا منتجاته نحو ليبيا وشرع في تسجيل أدويته في أكثر من 10 بلدان إفريقية، ويتعلق الأمر خاصة بالسنغال وغينيا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار والنيجر وجنوب افريقيا.

وأشار المتحدث إلى أنّ "صيدال تشارك بنشاط في المناقصات التي تعلن عنها البلدان الإفريقية"، خاصة وأنّ السوق الافريقية تعرف طلبا متناميا على الأدوية"، موضحا أن طموح صيدال يتمثل كذلك في دخول أسواق جديدة على الصعيد الدولي، لاسيما في أوروبا وآسيا وأمريكا.

وكشف المسؤول الأول على المجمع أنّ معدل الإنتاج السنوي لصيدال يقدر ب220 مليون وحدة سنويا، وكان الإنتاج قد حقق في سنة 2023 ارتفاعا ب 14.11 بالمائة مقارنة بسنة 2022، قبل ان يضيف بأنّ "صيدال شرعت في انجاز تسع مصانع جديدة تستجيب للمعايير الدولية بهدف انتاج المواد الأولية والرفع من نسبة الادماج" (بلورات الانسولين والمضادات الحيوية وأدوية القلب والسكري والسرطان والبدائل الحيوية ومضادات الالتهاب والبوتوكس)، وبالتالي "تطوير مجموعة منتجات "صيدال عبر إضافة أكثر من 120 منتجا جديدا للقائمة الحالية، مشيرا إلى أنّ المؤسسة تطمح لتطوير انتاج عديد اللقاحات التي يتم استيرادها حاليا".