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مال و أعمال

أسعار النفط في منحى تنازلي

16 جولية 2024 ()

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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميًا.

أثار تباطؤ الاقتصاد الصيني مخاوف تراجع الطلب على الخام، لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة الرئيسة في سبتمبر حدّ من الانخفاضات.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس، على انخفاض، لتواصل تراجعها للجلسة الثانية على التوالي، بعد بيانات ضعيفة من الصين، وارتفاع الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة 05:53 صباحًا بتوقيت غرينتش (08:53 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر 2024، بنسبة 0.40%، لتصل إلى 84.51 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أوت 2024، بنسبة 0.48% إلى 81.52 دولارًا للبرميل، حسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة.

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