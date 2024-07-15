فتح منصة خاصة لحركة الأستاذة والمديرين

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن فتح منصة أرضية خاصة بأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، والموظفين المنتمين لرتب مدير ثانوية ومدير متوسطة ومدير مدرسة ابتدائية المتواجدين في وضعية القيام بالخدمة والراغبين في التنقل الى ولاية أخرى في حدود المناصب المالية الشاغرة في الولاية المطلوبة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم عبر الأرضية الرقمية دون سواها، ابتداءا من يوم الأحد 21جويلية 2024على الساعة الثالثة بعد الزوال الى غاية يوم الثلاثاء 20أوت 2024منتصف اليل كالآتي:

بالنسبة للأساتذة يتم تقديم الطلب عبر فضاء الأستاذ ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية ضمن النظام https://ostad.education.gov.dz . ،

أما بالنسبة للموظفين المنتمين لرتب مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير ابتدائية، يتم تقديم طلباتهم عبر حسابهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

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