النصرية والحراش والقبة يجتمعون في بن صيام

ينشط جمال ركيك ومصطفى مقور ورياض لشهب، رؤساء أندية نصر حسين داي واتحاد الحراش ورائد القبة على التوالي، يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بالمركب الرياضي بن صيام بحسين داي.

وستتمحور هذه الندوة حول الرسالة التي رفعها مسؤولو هذه الفرق العاصمية إلى السلطات العليا في البلاد من أجل إنقاذ هذه المدارس الكروية من الاندثار نتيجة ضعف أو غياب الدعم المالي.

وكان عدد من قدامى لاعبي نصر حسين داي بقيادة مزيان ايغيل قد تبنوا خلال اجتماع سابق مبادرة لحث السلطات العمومية على وضع هذه المدارس التي انجبت مجموعة من أبرز نجوم الكرة الجزائرية على قدم المساواة مع أندية أخرى استفادت من نقل ملكية الشركات التجارية لها إلى مؤسسات عمومية كبرى في صورة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل ومولودية وهران وهي المبادرة التي تبنتها لاحقا ادارة الفرق الثلاث التي قررت تشكيل تحالف من أجل دعمها وترقيتها عبر توجيه رسالة إلى السلطات العليا للحصول على الدعم المالي.