Saidal a la conquête du marche africain

Le président-directeur général du groupe pharmaceutique "Saidal", Wassim Kouidri, a déclaré que l'entreprise visait une croissance de 10 % de son chiffre d'affaires à travers les exportations à court terme, en mettant l'accent sur le marché africain comme priorité.

Lors de la signature d'un accord cadre avec la compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations "Cagex", Kouidri a indiqué que Saidal avait développé une nouvelle politique et une stratégie visant à valoriser l'exportation de médicaments et de matières premières vers les marchés étrangers. Actuellement, leurs produits sont exportés vers la Libye et sont en cours d'enregistrement dans plus de 10 pays africains, notamment au Sénégal, en Guinée, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et en Afrique du Sud.

Le porte-parole a souligné que "Saidal participe activement aux appels d'offres lancés par les pays africains", soulignant la demande croissante de médicaments sur le marché africain. Il a également exprimé l'ambition de Saidal de pénétrer de nouveaux marchés à l'échelle internationale, notamment en Europe, en Asie et en Amérique.

Kouidri a révélé que la capacité de production annuelle de Saidal est de 220 millions d'unités et qu'en 2023, la production a augmenté de 14,11 % par rapport à 2022. Il a ajouté que Saidal avait entamé la construction de neuf nouvelles usines répondant aux normes internationales pour produire des matières premières et augmenter le taux d'intégration, y compris des cristaux d'insuline, des antibiotiques, des médicaments cardiovasculaires, anti-diabétiques, anticancéreux, des biosimilaires, des anti-inflammatoires et du Botox, élargissant ainsi sa gamme de produits en ajoutant plus de 120 nouveaux produits à sa liste actuelle, avec l'ambition de développer la production de nombreux vaccins actuellement importés.